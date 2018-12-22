В Кировском районе Санкт-Петербурга потушен пожар на складе с пиротехникой. Никто не пострадал. Чтобы справиться с огнем, МЧС потребовалось без малого четыре часа. Использовали даже специальный пожарный поезд.

В Кировском районе Санкт-Петербурга потушен пожар на складе с пиротехникой. Никто не пострадал. Чтобы справиться с огнем, МЧС потребовалось без малого четыре часа. Использовали даже специальный пожарный поезд.Преждевременный и не праздничный салют озарил вечернее небо Петербурга. В Химическом переулке вспыхнул склад с пиротехникой. Очевидцы сразу поняли, что фейерверк не радостный; он сопровождался едким облаком дыма.Площадь возгорания составила 300 метров. Пожару присвоен второй уровень сложности. На месте работали 120 человек личного состава и 60 единиц техники.Рядом со складом нет жилых домов. Иначе, говорят специалисты, пришлось бы эвакуировать людей. Была угроза, что пламя перекинется на соседние строения.Пожар локализовали чуть больше чем за час. Сильнее всего пострадал мебельный цех, рядом с ним стояли ящики с пиротехникой. На место выехала передвижная лаборатория, чтобы определить, есть ли вредные вещества в воздухе. Жертв нет.