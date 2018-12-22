Популярная актриса и телеведущая Лариса Гузеева получает
множество посланий от своих поклонников. Но бывают среди них и не очень
приятные. К примеру, несколько раз Гузеевой присылали фотографию ее двойника -
чем напугали актрису.
Популярная актриса и телеведущая Лариса Гузеева получает
множество посланий от своих поклонников. Но бывают среди них и не очень
приятные. К примеру, несколько раз Гузеевой присылали фотографию ее двойника -
чем напугали актрису.
Снимок, по словам телеведущей, ей присылают не первый раз.
Как считает Гузеева, у изображенной на фотографии модели лишь небольшое отличие
от нее – в цвете глаз.
"Мне присылают это фото уже не в первый раз, кто это?
Просто двойник...,только цвет глаз другой. Ну надо же... А вы встречали свою
копию? Прям страшно...", – подписала публикацию актриса.
Поклонники принялись убеждать Гузееву, что не так уж и
похоже фото на нее (скорее всего, чтобы успокоить ведущую программы "Давай
поженимся"). "Здесь только глаза Гузеевой", "Совсем не похожа!
Кто же это решил...!?", "Красотка и все тут ...", "Вы очень
красивая", – успокаивали Ларису подписчики.
Один из пользователей решил глубже проанализировать ситуацию
и дать более правдоподобное объяснение. "Видно кто-то вас рисовал по
памяти. Вы наверняка муза этого художника", – прокомментировал фото
подписчик (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Недавно Лариса вышла на снег в одном банном полотенце.На фотографии телеведущая запечатлена стоящей на снегу за сосной. Однако сквозь ветви угадывается обнаженное тело 59-летней артистки. Гузеева вызвала восхищение и восторг у фанатов, а некоторые сравнили ее с балериной Анастасией Волочковой.