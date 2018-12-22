Популярная актриса и телеведущая Лариса Гузеева получает множество посланий от своих поклонников. Но бывают среди них и не очень приятные. К примеру, несколько раз Гузеевой присылали фотографию ее двойника - чем напугали актрису.

Популярная актриса и телеведущая Лариса Гузеева получаетмножество посланий от своих поклонников. Но бывают среди них и не оченьприятные. К примеру, несколько раз Гузеевой присылали фотографию ее двойника -чем напугали актрису.Снимок, по словам телеведущей, ей присылают не первый раз.Как считает Гузеева, у изображенной на фотографии модели лишь небольшое отличиеот нее – в цвете глаз."Мне присылают это фото уже не в первый раз, кто это?Просто двойник...,только цвет глаз другой. Ну надо же... А вы встречали своюкопию? Прям страшно...", – подписала публикацию актриса.Поклонники принялись убеждать Гузееву, что не так уж ипохоже фото на нее (скорее всего, чтобы успокоить ведущую программы "Давайпоженимся"). "Здесь только глаза Гузеевой", "Совсем не похожа!Кто же это решил...!?", "Красотка и все тут ...", "Вы оченькрасивая", – успокаивали Ларису подписчики.Один из пользователей решил глубже проанализировать ситуациюи дать более правдоподобное объяснение. "Видно кто-то вас рисовал попамяти. Вы наверняка муза этого художника", – прокомментировал фотоподписчик (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Недавно Лариса вышла на снег в одном банном полотенце.На фотографии телеведущая запечатлена стоящей на снегу за сосной. Однако сквозь ветви угадывается обнаженное тело 59-летней артистки. Гузеева вызвала восхищение и восторг у фанатов, а некоторые сравнили ее с балериной Анастасией Волочковой.