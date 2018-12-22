В Объединенных Арабских Эмиратах завершился клубный чемпионат мира по футболу. В финальном матче мадридский Реал без особых проблем разобрался с Аль-Айн из ОАЭ. Сливочные отправили в ворота соперника четыре мяча, победив со счетом 4:1.

В Объединенных Арабских Эмиратах завершился клубный чемпионат мира по футболу. В финальном матче мадридский "Реал" без особых проблем разобрался с "Аль-Айн" из ОАЭ. "Сливочные" отправили в ворота соперника четыре мяча, победив со счетом 4:1.В первом тайме испанскую команду вывел вперед Лука Модрич, которой дальним обводящим ударом не оставил шансов вратарю Халиду Еисе.После перерыва Маркос Льоренте и Серхио Рамос довели счет до разгромного. Однако Цукаса Сиотани сумел отквитать один гол. В самой концовке встречи Яхи Надер забил мяч в собственные ворота, установив окончательный счет в игре – 4:1 в пользу испанцев.Мадридский "Реал", как и в прошлом году, стал победителем клубного чемпионата мира.Третье место на турнире занял аргентинский "Ривер Плейт", разгромивший японскую "Касиму" со счетом 4:0.