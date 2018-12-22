В Объединенных Арабских Эмиратах завершается клубный чемпионат мира по футболу. Третье место на турнире занял аргентинский Ривер Плейт, который в матче за бронзу крупно обыграл японскую Касиму со счетом 4:0.

В Объединенных Арабских Эмиратах завершается клубный чемпионат мира по футболу. Третье место на турнире занял аргентинский "Ривер Плейт", который в матче за бронзу крупно обыграл японскую "Касиму" со счетом 4:0.В составе победителей мячи забили Бруно Сукулини (24-я минута), Гонсало Мартинес (73-я и 93-я) и Рафаэль Борре (88-я, пенальти).Напомним, в финале клубного чемпионата мира позже 22 декабря встретятся мадридский "Реал" и "Аль-Айн" из ОАЭ.