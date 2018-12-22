Экологи бьют тревогу: уникальный памятник природы, знаменитый Чудской лес в Псковской области под угрозой уничтожения. Эта земля дышит историей, здесь в 1242 году развернулось всем известное Ледовое побоище.

Экологи бьют тревогу: уникальный памятник природы, знаменитыйЧудской лес в Псковской области под угрозой уничтожения. Эта земля дышит историей, здесь в1242 году развернулось всем известное Ледовое побоище.Навосточном побережье Чудского озера – части Псковско-Чудского водоема, четвертогопо площади в Европе, раскинулись роскошные сосновые боры. Чистый воздух здесьнасыщен фитонцидами, это прекрасное место для сбора ягод и грибов, отдыха итихих прогулок.Однаков последние годы лес беспощадно вырубали, но экологи в долгой борьбеза спасение прибрежных лесов Чудского озера одержали первую победу. Этим летомбыл подписан приказ Рослесхоза №585,останавливающий уничтожение ценнейших ландшафтных хвойных массивов на берегуисторического озера в Гдовском районе Псковской области.Здесь больше не будет сплошных рубок, которые губительновоздействуют на лесной покров в прибрежной полосе. Разрушительный для флоры ифауны прибрежной полосы процесс заготовки древесины остановлен. Местные экологиназвали документ настоящей, значимой победой, которая даст возможность извлечьвсе выгоды эффективного лесопользования – экологические, социальные, рекреационныеи культурно-эстетические.Сети сейчас набирает популярность фильм "Чудской лес... С молотка – подтопор". Эта пронзительная картина наполнена тревогой защитниковрусского леса, которые борются за судьбы флоры и фауны уникального сосновогобора около Чудского озера.Создатели фильма взывают к тем россиянам, которые не хотятмириться с разграблением лесного богатства страны, с уничтожением лесов и ихобитателей. Людей просят задуматься о значении лесов и внести свой вклад взащиту зеленых легких нашей хрупкой планеты.