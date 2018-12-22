Экологи бьют тревогу: уникальный памятник природы, знаменитый
Чудской лес в Псковской области под угрозой уничтожения. Эта земля дышит историей, здесь в
1242 году развернулось всем известное Ледовое побоище.
Экологи бьют тревогу: уникальный памятник природы, знаменитый
Чудской лес в Псковской области под угрозой уничтожения. Эта земля дышит историей, здесь в
1242 году развернулось всем известное Ледовое побоище.
На
восточном побережье Чудского озера – части Псковско-Чудского водоема, четвертого
по площади в Европе, раскинулись роскошные сосновые боры. Чистый воздух здесь
насыщен фитонцидами, это прекрасное место для сбора ягод и грибов, отдыха и
тихих прогулок.
Однако
в последние годы лес беспощадно вырубали, но экологи в долгой борьбе
за спасение прибрежных лесов Чудского озера одержали первую победу. Этим летом
был подписан приказ Рослесхоза №585,
останавливающий уничтожение ценнейших ландшафтных хвойных массивов на берегу
исторического озера в Гдовском районе Псковской области.
Здесь больше не будет сплошных рубок, которые губительно
воздействуют на лесной покров в прибрежной полосе. Разрушительный для флоры и
фауны прибрежной полосы процесс заготовки древесины остановлен. Местные экологи
назвали документ настоящей, значимой победой, которая даст возможность извлечь
все выгоды эффективного лесопользования – экологические, социальные, рекреационные
и культурно-эстетические.
В
Сети сейчас набирает популярность фильм "Чудской лес... С молотка – под
топор". Эта пронзительная картина наполнена тревогой защитников
русского леса, которые борются за судьбы флоры и фауны уникального соснового
бора около Чудского озера.
Создатели фильма взывают к тем россиянам, которые не хотят
мириться с разграблением лесного богатства страны, с уничтожением лесов и их
обитателей. Людей просят задуматься о значении лесов и внести свой вклад в
защиту зеленых легких нашей хрупкой планеты.