Ребят ждали весёлые конкурсы, загадки, встреча с Василисой Прекрасной и Бабой Ягой. Самые маленькие пели полицейскому Деду Морозу новогодние песенки и читали стихотворения...

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» в УВД по САО состоялась новогодняя елка для детей сотрудников полиции.Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз» проводится в Северном административном округе уже не первый год. Руководство Управления внутренних дел по Северному административному округу совместно с членами Общественного совета при УВД по САО поздравляют с наступающими новогодними праздниками многодетные семьи сотрудников, посещают детские приюты и школы.В этом году новогодняя елка состоялась в Управлении внутренних дел по Северному административному округу. В преддверии новогодних праздников приглашённый гость Александр Зайцев поздравил детей сотрудников органов внутренних дел с новогодними и рождественскими праздниками. На мероприятии присутствовали 30 ребят в возрасте от 3 до 7 лет. Александра Зайцева, который выступил в роли Деда Мороза, дети встретили с радостью.Ребят ждали весёлые конкурсы, загадки, встреча с Василисой Прекрасной и Бабой Ягой. Самые маленькие пели полицейскому Деду Морозу новогодние песенки и читали стихотворения. Всем детям сказочный герой вручил сладкие подарки.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29