Аэродром Бельбек, расположенный в 30 километрах от Севастополя, сегодня принял первые самолеты. После масштабной реконструкции воздушная гавань сможет принимать суда всех типов военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты.

Аэродром "Бельбек", расположенный в 30 километрах от Севастополя, сегодня принял первые самолеты. В субботу там приземлились два истребителя Су-30М2, а также пассажирский самолет Ту-134а, совершив перелет с аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае. На одном из них прибыл командующий объединения ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, высоко оценивший возможности новой воздушной гавани.Ранее "Бельбек" был включен в федеральную программу развития региона и там началась масштабная модернизация. В разгар туристического сезона это позволит разгрузить основной аэропорт города, так как обновленная воздушная гавань сможет принимать суда всех типов военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты."Бельбек" изначально строился как военный аэродром. В годы Великой Отечественной войны на нем базировались советские истребители. Сейчас после завершения реконструкции воздушная гавань обзавелась новой взлетно-посадочной полосой длиной почти 3,5 километра. На аэродромном комплексе построено пять рулежных дорожек и семь мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А319, сообщил журналистам Севостьянов.