У базилики Сакре-Кер на вершине холма Монмартр в Париже собралась группа демонстрантов - участников движения желтых жилетов. С собой они принесли плакаты и растяжки, на жилетах некоторых - призывы к отставке президента Франции Эммануэля Макрона.

У базилики Сакре-Кер на вершине холма Монмартр в Париже собралась группа демонстрантов — участников движения "желтых жилетов". С собой они принесли плакаты и растяжки, на жилетах некоторых — призывы к отставке президента Франции Эммануэля Макрона.Обстановка в этом районе остается спокойной, инцидентов не зафиксировано, передает РИА Новости. Большинство участников акции уже покидают холм. У собора работает в обычном режиме небольшая рождественская ярмарка, перед входом на нее охранники досматривают содержимое сумок.На Елисейских полях утром 22 декабря — а это уже шестая суббота протестов — были замечены всего несколько человек в желтых жилетах. На площади у Оперы Гарнье, где неделю назад также собирались протестующие, утром тоже было тихо.Полицейских на парижских улицах сегодня практически не видно, при этом в метро объявляют, что несколько станций подземки в районе Елисейских полей закрыты по требованию префектуры полиции. На субботу очередные акции "желтые жилетов" помимо столицы запланированы, в частности, в Марселе, Тулузе, Бордо и других французских городах.В Париже одной из площадок протеста впервые избрана историческая резиденция французских королей — Версаль. Среди других площадок для организованных протестов — район Триумфальной арки и центр делового района Дефанс.В ночь на субботу в городе Перпиньян на юге Франции погиб водитель — он врезался в остановившийся на перекрытой манифестантами дороге грузовик. Это уже десятая жертва на фоне протестов "желтых жилетов". Большинство случаев гибели людей связаны именно с авариями на автодорогах и перекрестках, где протестующие перекрывают или ограничивают движение."Желтые жилеты", несогласные с политикой властей, а также возмущенные ростом цен на топливо и снижением покупательской способности населения, начали выходить с акциями на улицы по всей Франции с 17 ноября. Их первоначальным требованием было снижение цен на бензин, затем к нему прибавились и другие.Накануне парламент Франции принял законопроект, который президент Эммануэль Макрон представил в виде уступки движению "желтых жилетов". Документ предусматривает срочные экономические меры помощи населению: повышение минимального размера оплаты труда на 100 евро, снижение налога для части пенсионеров и отмена налогов на плату за сверхурочный труд. Однако документ вступит в силу только после того, как его рассмотрит Конституционный совет, так как некоторые политические партии считают, что новый законопроект противоречит так называемому "принципу бюджетной искренности" — то есть не подкреплен должными финансовыми поступлениями в казну страны.