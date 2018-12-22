Танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевал золотые медали в чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Саранске. Суммарно программа спортсменов была оценена судьями в 212,32 балла.

Танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевал золотые медали в чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Саранске. Суммарно программа спортсменов была оценена судьями в 212,32 балла.Серебряными медалистами чемпионата России стали Александра Степанова и Иван Букин. По итогам ритмического и произвольного танцев они набрали 208,49 балла. Бронзовыми призерами чемпионата России стали Софья Евдокимова и Егор Базин, которых оценили в 179,21 балла.Для Синициной и Кацалапова золото российского первенства стало первым в их карьере. Ранее наивысшим достижением тандема было серебро и бронза, которых они добивались в 2016 и 2017 годах соответственно.