Председатель комитета российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал показным жестом решение США выделить 10 миллионов долларов на дополнительную помощь ВМС Украины после ноябрьского инцидента в Керченском проливе.

Председатель комитета российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "показным жестом" решение США выделить 10 миллионов долларов на дополнительную помощь ВМС Украины после ноябрьского инцидента в Керченском проливе."Решение о дополнительных 10 миллионах долларов американской помощи Киеву — явно показной жест, которым Вашингтон вновь оплачивает оголтелую антироссийскую кампанию", — заявил Слуцкий, слова которого приводит РИА Новости.По мнению парламентария, эти миллионы лучше было бы направить не на военные цели, а на помощь детям Донбасса.Как отметил Слуцкий, в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, все снова ставится "с ног на голову": нарушителей границ другого государства признают невинными жертвами, а Россию, которая защищала свои территориальные воды — агрессором.Ранее представитель госдепартамента США Роберт Палладино сообщил, что Вашингтон выделит 10 миллионов долларов дополнительной помощи Киеву после инцидента в Керченском проливе, где в ноябре украинские корабли были задержаны за незаконное пересечение российской границы.