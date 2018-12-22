Подозреваемая через различные досуговые сайты в сети Интернет размещала объявления об оказании сексуальных услуг, подыскивала клиентов и за денежное вознаграждение предоставляла им девушек...

Оперативниками уголовного розыска УВД по ТиНАО задержана 24-летняя жительница столицы, подозреваемая в вовлечении женщин в занятие проституцией.В результате оперативно-розыскных мероприятий в помещении одной из гостиниц Новой Москвы при получении денежных средств за оказание молодыми девушками интимных услуг задержана 24-летняя москвичка.Полицейскими установлено, что подозреваемая через различные досуговые сайты в сети Интернет размещала объявления об оказании сексуальных услуг, подыскивала клиентов и за денежное вознаграждение предоставляла им девушек.Также в помещении сотрудники уголовного розыска задержали двух приезжих девушек 24 и 22 лет по подозрению в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».По данному факту отделением дознания межмуниципального отдела полиции «Коммунарский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79