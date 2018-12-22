В результате столкновения трех легковых автомобилей два человека погибли, пять – получили травмы различной степени тяжести.

22 декабря текущего года около 6 часов 30 минут на 34 км автодороги М-7 «Волга», подъезд к городу Иваново, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств.По предварительной информации, водитель 1974 г.р., управляя автомобилем «Киа Оптима», двигаясь из города Иваново в сторону города Владимира, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц» под управлением водителя 1977 г.р., после чего автомобиль «Мерседес Бенц» совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус» под управлением водителя 1977 г.р., который двигался со стороны города Владимира.В результате ДТП водитель автомобиля «Киа Оптима» и его пассажир, женщина 1949 г.р. погибли, два пассажир автомобиля «Киа Оптима», женщина 1977 г.р. и мужчина 1993 г.р., а также водитель автомобиля «Мерседес Бенц» с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.Пассажиру автомобиля «Мерседес Бенц», мужчине 1981 г.р., и водителю автомобиля «Форд Фокус» медицинская помощь оказана амбулаторно.В настоящее время движение на данном участке дороги восстановлено.По факту дорожно-транспортного происшествия назначено проведение проверки. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.