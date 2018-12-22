Житель столицы за денежное вознаграждение незаконно поставил на регистрационный учет в своей квартире на Оренбургской улице приезжих из ближнего зарубежья...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Косино-Ухтомский выявили факт незаконного проживания иностранных граждан на территории Российской Федерации.Полицейскими установлено, что 66-летний житель столицы за денежное вознаграждение незаконно поставил на регистрационный учет в своей квартире, расположенной в одном из домов на Оренбургской улице, иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут.Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73