Сотрудники ГИБДД напомнили будущим полицейским о важности соблюдения Правил дорожного движения, рассказали о состоянии аварийности на территории Юго-Западного округа Москвы за 2018 год...

В рамках профилактического мероприятия «Зимние каникулы» инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве провели беседу с курсантами Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя.Сотрудники ГИБДД напомнили будущим полицейским о важности соблюдения Правил дорожного движения, рассказали о состоянии аварийности на территории Юго-Западного округа Москвы за 2018 год. Инспекторы показали курсантам видеоролики, иллюстрирующие правила поведения на дорогах и вблизи проезжей части, а также продемонстрировали видео дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов. На реальных примерах дорожные полицейские пояснили, какие последствия влечет халатное отношение к Правилам дорожного движения.В завершение встречи молодые люди поблагодарили госавтоинспекторов за интересную и познавательную лекцию, а также пообещали быть внимательными, дисциплинированными и законопослушными гражданами.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81