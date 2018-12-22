В следующем году на базе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России может пройти международное мероприятие. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Законодатели двух стран поддержали его инициативу.

В следующем году на базе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России может пройти международное мероприятие. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Законодатели двух стран поддержали его инициативу.Председатель нижней палаты призвал парламентариев России и Белоруссии подумать над форматом этого мероприятия. Его темами могут стать формирование единого правового пространства и сближение законодательств, уточнил Володин.Также спикер заявил о необходимости проработки вопроса в министерствах иностранных дел двух стран. "Нам нужно развивать парламентское измерение Союзного государства", – подчеркнул законодатель.Напомним, 21 декабря на открытии 55-й сессии парламентского собрания Союза России и Белоруссии Вячеслав Володин остановился на важности формирования единого правового пространства. Он назвал это необходимым условием для активизации экономического сотрудничества, повышения эффективности реализации совместных проектов и программ.В ходе мероприятия речь зашла, в частности, об отмене роуминга между двумя странами. Вячеслав Володин указал министрам России и Белоруссии на затягивание принятия соответствующего решения. Спикер поставил задачу в месячный срок доложить парламентариям о реализации важного решения, которого ждут миллионы граждан двух стран.Также в ходе 55-й сессии парламентского собрания был принят бюджет Союзного государства на следующий год. Он составил 7,2 миллиарда рублей. Большая его часть пойдет на научные исследования. Также средства выделяются на безопасность, военно-техническое сотрудничество и другие сферы.Парламентское собрание Союза России и Белоруссии было образовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основе восемь комиссий, занимающиеся социальной политикой, безопасностью, экологией и другими направлениями совместной деятельности.