Брайан Орсер не может гарантировать, что Евгения Медведева снова станет чемпионкой. Канадский наставник российской фигуристки призывает болельщиков к терпению.

Брайан Орсер не может гарантировать, что Евгения Медведеваснова станет чемпионкой. Канадский наставник российской фигуристки призываетболельщиков к терпению.Евгении Медведевой после Олимпиады-2018 требовалось особоевнимание. В команде Этери Тутберидзе получить его фигуристка не могла – уроссийского тренера было слишком много подопечных, объясняет Орсер причиныпереезда Жени в Канаду."Я не скажу, что смогу вновь сделать Медведевучемпионкой. Но мы стараемся, чтобы она продолжала любить фигурное катание ивносила вклад в этот вид спорта. Нужно быть терпеливыми. Женя хочет доказатьвсем, что сделала правильный выбор, переехав в Канаду. Потому что другимвариантом для нее было завязать со спортом совсем", – заявил Брайан Орсер в интервью YouTube-каналу John Wilson Blades.Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения по итогам короткой программы на ЧР в Саранске заняла 14-е место из 18 возможных, набрав 62,24 балла. Фигуристка сорвала каскад тройной флип-тройной тулуп, не сумев выполнить второй элемент. Тройной риттбергер Медведева выполнила чисто, но с двойного акселя упала. Лидирует в соревнованиях женщин Алина Загитова.Падение Евгении , безусловно, связано с недавней сменой программы. Достаточно поменять единственный элемент или шаг – и программа становится "сырая", прокомментировал крайне неудачное выступление фигуристки в Саранске известный тренер Александр Жулин.В свою очередь, хореограф Илья Авербух уверен, что главная причина неудачи – смена наставника. Напомним, после Олимпиады в Пхенчхане Медведева ушла из группы Этери тутберидзе и уехала в Канаду.