Видео с признанием в верности Исламскому государству (террористическая организация, запрещенная в России) нашли на флэш-карте Шерифа Шеката, устроившего стрельбу во французском Страсбурге

На флешке страсбургского стралка Шерифа Шеката нашли видео с признанием в верности ИГИЛ (запрещено в России).Вечером 11 декабря 29-летний Шекат устроил стрельбу рядом с рождественской армией в Страсбурге и скрылся. Пять человек погибли, более десяти он ранил.Мужчина и ранее хорошо был известен полиции.Его удалось ликвидировать 13 декабря.ИГИЛ (запрещено в РФ) взяла на себя ответственность за атаку, передает РИА Новости.