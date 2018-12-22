В Соликамске в шахте компании Уралкалий на глубине 340 метров огнем заблокированы девять сотрудников подрядной организации УЭС-30.

В Соликамске в шахте компании "Уралкалий" на глубине 340 метров огнем заблокированы девять сотрудников подрядной организации УЭС-30. Они занимались работами по бетонированию, пишет ТАСС.С ними нет связи, и судьба их неизвестна. Оказать помощь рабочим спасателям мешает высокая температура в зоне пожара и сильное задымление.Восемь человек сумели выбраться на поверхность самостоятельно. Состояние их здоровья оценивается медиками как удовлетворительное.Как считает источник "Интерфакса" в службе технического надзора, пожар в шахте могла вызвать вспышка метана."Она могла произойти как ввиду естественных процессов, так и возможных просчетов в безопасности горных работ", — сказал он.Ударная волна после взрыва поднимает давление воздуха в шахте в девять раз."Волна сжатого воздуха сжимает скопление газопылевоздушной смеси, а подошедшее пламя воспламеняет", — сказал источник.Ростехнадзор выясняет причины ЧП. Возможно, будет проведено расследование обстоятельств инцидента.