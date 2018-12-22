Украинским и российским поклонникам Софии Ротару не удастся насладиться свежим выступлением любимицы. Артистка стала не по карману даже состоятельным фанатам.

Украинским и российским поклонникам Софии Ротару не удастсянасладиться свежим выступлением любимицы. Артистка стала не по карману дажесостоятельным фанатам.Как выяснилось, запросы Софии Михайловны в этом году заметновыросли. К примеру, в декабре стоимость ее выступления составляет 100 тысячевро.Однако, если вы захотите пригласить вокалистку на новогоднийкорпоратив, то можете смело умножать вышеназванную сумму на два. В праздникиконцерт Ротару обойдется в 200 тысяч евро.К слову, поклонников, которые готовы так сильно раскошелиться,на Украине не нашлось. Даже для состоятельных граждан Незалежной эта суммаоказалась "неподъемной".Невозможность подзаработать на родине артистка компенсирует вКазахстане. В Новый год она будет работать там.Член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян был очень удивлен, узнав, где именно будетгастролировать София Михайловна. Общественник заметил, что есть еще благодетели на этой планете."София Ротару попала в интересную ситуацию. В Россиюона ехать отказывается, даже несмотря на то, что ее более молодые коллегиЛобода и Лорак это делают. Да и Украине она со своим ценником, как оказалось,не нужна. Ну, кто в здравом уме сейчас заплатит за ее новогоднее выступление200 000 евро? Патовая ситуация, вместо приличных заработков мог получитьсяпростой в самый разгар "новогодней жатвы". Но на помощь вдругнеожиданно приходят из Казахстана. Вот оказывается, где собрались самые богатыелюди из всего бывшего СССР, которые до сих пор готовы платить за престарелуюдиву сотни тысяч евро. Ну, слава богу, хоть кто-то помог знаменитой пенсионеркесвести концы с концами", – сообщил Вадим Манукян "Дни.ру".