Действия США по обеспечению свободы морской навигации, которые, вероятно, будут вестись в районах, на которые претендует Россия, могут привести к повторению керченского инцидента, об этом пишет немецкое издание Telepolis.

Керченский инцидент может повториться в Арктике. Москва усиливает свое военное присутствует в Арктике, США предпринимает максимум действий по обеспечению свободы морской навигации, пишет Telepolis.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Альянс ответит на военное присутствие России в Арктике. Вице-адмирал Эндрю Льюис ВМС США указывал, что США могут действовать на спорных территориях.Однако Россия, по мнению издания, может действовать еще агрессивнее.В начале декабря американский ракетный эсминец McCampbell прошел близко от базы Тихоокеанского флота России, чтобы бросить вызов чрезмерным претензиям России. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил, что эсминец ближе чем на 100 километров не подходил и находился под контролем.Член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко немедленно отреагировал на заявления западных СМИ и заявил, что такие публикации — это притягивание за уши, передает РИА Новости. Когда морские границы нарушаются, Россия использует свои возможности, чтобы это пресечь, неважно, кто выступил в качестве нарушителя — США, Украина. Это стандартная практика, основанная на нормах международного права, добавил Коротченко.25 ноября произошел инцидент в Керченском проливе, когда три корабля нарушили границу России. Моряки и корабли были задержаны. Возбуждено уголовное дело о пересечении госграницы.