Президент США Дональд Трамп снова поверг в недоумение американцев и международную общественность, опубликовав на своей странице в Twitter видеоролик, где предстал поющим, да еще и с вилами в руках.

Президент США Дональд Трамп снова поверг в недоумение американцев и международную общественность, опубликовав на своей странице в Twitter видеоролик, где предстал поющим, да еще и с вилами в руках.Farm Bill signing in 15 minutes! #Emmys #TBT pic.twitter.com/KtSS17xvIn— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.Никаких объяснений странному выступлению не предложено. Подписчики главы Белого дома строят догадки – не стало ли это реакцией президента на неожиданное решение руководителя Пентагона Джеймса Мэттиса покинуть свой пост.Генерал по прозвищу Бешеный пес открыто заявил о несогласии с Трампом, который приказал вывести войска из Сирии.