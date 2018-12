Турция и другие страны Ближнего Востока способны самостоятельно справиться с оставшимися в Сирии террористами, убежден президент США Дональд Трамп.

Турция и другие страны Ближнего Востока способны самостоятельно справиться с оставшимися в Сирии террористами, убежден президент США Дональд Трамп.Он сообщил в субботу в своем Twitter, что, как планировалось изначально, американский контингент должен был пробыть в Сирии три месяца, и было это семь лет назад. Сейчас же, по мнению Трампа, ИГ (запрещена в РФ) в Сирии в основном повержена, а с остатками террористической группировки должны без труда справиться страны региона, в том числе Турция."Мы возвращаемся домой!" — подчеркнул президент США.....going to be there for three months, and that was seven years ago — we never left. When I became President, ISIS was going wild. Now ISIS is largely defeated and other local countries, including Turkey, should be able to easily take care of whatever remains. We’re coming home!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2018 г.Трамп написал также о том, что сообщения американских СМИ о приостановке работы правительства и о Сирии в основном ложные.I am in the White House, working hard. News reports concerning the Shutdown and Syria are mostly FAKE. We are negotiating with the Democrats on desperately needed Border Security (Gangs, Drugs, Human Trafficking & more) but it could be a long stay. On Syria, we were originally...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2018 г.Между тем в субботу стало известно, что в знак протеста против решения Трампа вывести войска США из Сирии подал в отставку посланник Вашингтона в коалиции Бретт МакГерк.