19 сотрудников органов внутренних дел, прошедших курс профессиональной подготовки, уже завтра заступят на службу, а пришедшие им на смену 24 слушателя будут обучаться профессии полицейского.

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялась торжественная церемония выпуска слушателей. 19 сотрудников успешно прошли обучение и выдержали квалификационные экзамены на профессиональную пригодность.За период обучения слушатели улучшили свои знания правовых дисциплин, прочно освоили огневую и физическую подготовку, зарекомендовали себя грамотными и дисциплинированными сотрудниками.Несмотря на интенсивную служебную и учебную нагрузку, все без исключения выпускники Центра проявили стремление к знаниям, приобретению уверенных практических навыков, показали высокие результаты на выпускных экзаменах. За личную инициативу, высокие показатели в учебе и активное участие в общественной жизни Центра многим из них были вручены благодарности.Одновременно с выпуском прошла и церемония принятия присяги слушателями, прибывшими на обучение по программе профессиональной подготовки среднего и старшего начальствующего состава. В течение нескольких месяцев им предстоит изучить нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность полиции, получить навыки самообороны и стрельбы из табельного оружия.24 офицера областного Управления МВД и территориальных подразделений на районном уровне, успешно прошедших стажировку и получивших первые профессиональные звания, поочередно произнесли торжественную клятву на верность Российской Федерации и служению народу в музее УМВД России по Владимирской области.С напутственным словом к слушателям обратились начальник Управления по работе с личным составом регионального УМВД полковник внутренней службы Павел Алексахин и ветеран органов внутренних дел, бывший начальник экспертно-криминалистического центра УМВД полковник полиции в запасе Павел Хитев. Всем выпускникам их старшие коллеги пожелали успешной службы, а вновь прибывшим слушателям - успешного преодоления непростого пути получения знаний и навыков, необходимых каждому сотруднику для выполнения возложенных на него обязанностей.Завершилась церемония традиционным фотографированием. Уже завтра выпускники Центра приступят к самостоятельному несению службы, а вновь прибывшие слушатели сядут за парты, чтобы получить профессию полицейского.