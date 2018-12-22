Национальная полиция Испании арестовала бывшего боевика ИГИЛ (запрещено в России), который ранее сражался в Сирии.

Испанская полиция арестовала экс-игиловца (ИГИЛ запрещена в России).Арестованный родился в Марокко в 1985 году. В 2014 году отправился в Сирию, где участвовал с создании ракетной базы.После разгрома террористов отправился в Турцию, затем пожил в Германии, на Украине. После этого обосновался в пригороде Барселоны.С лета 2015 года в Испании действует 4-1 уровень террористической угрозы (всего их пять), передает РИА Новости.