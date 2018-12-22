Спецслужбы Марокко задержали девять человек, связанных с убийцами двух альпинисток из Норвегии и Дании.

Спецслужбы Марокко задержали девять человек, связанных с убийцами двух альпинисток из Норвегии и Дании.Как передает РИА Новости, об этом сообщило марокканское информационное агентство MAP, ссылаясь на данные местного Центрального бюро судебных расследований.Отмечается, что полиция страны провела задержания в ряде городов Марокко, среди которых Марракеш, Эс-Сувейра, Сиди-Беннур, Танжер.17 декабря в окрестностях горы Тубкаль — самой высокой вершины Марокко были найдены обезглавленные тела 24-летней датчанки Луизы Вестерагер Йесперсен и 28-летней норвежки Марен Веланд.По делу об убийстве были арестованы четыре человека. У них нашли видео, на котором подозреваемые в убийстве иностранных туристов клянутся в верности террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).