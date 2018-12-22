С начала декабря в столице выпало уже порядка 45 см снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Месячная норма осадков выпала с начала декабря в Москве, это приблизительно 45 сантиметров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В ближайшие 2-3 дня выпадет еще 15 сантиметров.В столице работает снегоуборочная техника – 8 тысяч машин. Снег вывозится на снегоплавные пункты, все объекты дорожного хозяйства обрабатываются противогололедными материалами.Задача служб – очистить остановки и подходы к метро, передает "Интерфакс".