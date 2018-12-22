В украинской Одессе обнаружили цистерну с двумя человеческими скелетами. Осмотревшие скелеты судмедэксперты не нашли признаков насильственной смерти. Пол умерших людей установить не удалось. Скелеты направлены на дополнительную экспертизу, которая должна установить причины смерти.

В украинской Одессе обнаружили цистерну с двумя человеческими скелетами.Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, цистерна была закопана в землю. Кто и как на нее наткнулся, не сообщается.Осмотревшие скелеты судмедэксперты не нашли признаков насильственной смерти. Пол умерших людей установить не удалось. Скелеты направлены на дополнительную экспертизу, которая должна установить причины смерти.