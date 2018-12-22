Директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что Россия, Китай и Иран пытались вмешиваться в промежуточные выборы в Конгресс. Выборы состоялись в ноябре, на них Республиканская партия упрочила свое большинство в Сенате.

Директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что Россия, Китай и Иран пытались вмешиваться в промежуточные выборы в Конгресс. Выборы состоялись в ноябре, на них Республиканская партия упрочила свое большинство в Сенате.По словам Дэна Коутса, три государства организовывали информационные кампании в США, продвигая свои стратегические интересы. Однако подобные попытки не повлияли на голосование и результаты подсчета голосов, передает ТАСС.В сентябре президент США Дональд Трамп подписал постановление о введении санкций в отношении иностранных правительств и организаций за вмешательство в американские выборы или даже причастность к нему.Миф о вмешательстве России в выборы США возник после победы Дональда Трампа. Доказательств этого американская сторона не предоставила. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер.Промежуточные выборы прошли в США 6 ноября. По итогам голосования Республиканская партия упрочила свое большинство в Сенате, а Демократическая партия получила контроль над Палатой представителей.О том, что Россия якобы вмешается и в эти выборы, Майк Помпео, будучи главой ЦРУ, заявил еще в январе этого года. А уже в октябре, например, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что Россия не предпринимает попыток повлиять на ход американских выборов, зато он выразил озабоченность действиями Китая, который якобы воздействует на американский политический курс.По сообщениям американских спецслужб, которые были сделаны в ноябре, успешных попыток взлома избирательной инфраструктуры зафиксировано не было.