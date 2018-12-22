Министр просвещения Ольга Васильева в интервью Российской газете рассказала о нововведениях в должностной иерархии российских школ.

Министр просвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете" рассказала о нововведениях в должностной иерархии российских школ. Для обучения и координации преподавателей вводятся должности старшего и ведущего учителя.По словам Васильевой, старший учитель будет разрабатывать методички, планировать индивидуальный подход к обучению и координировать работу других учителей. Для получения должности нужно отработать в школе пять лет и получить высокую квалификационную категорию.Ведущий учитель, пояснила министр, станет наставником для начинающих преподавателей и поможет им освоиться в школе. Соискателем этой должности нужно отработать учителем 10 лет и иметь высшую квалификационную категорию.Васильева подчеркнула важность прочных связей между опытными педагогами и "молодыми учителями". "Нам надо возвращать методические объединения внутри школ ", — сказала министр.