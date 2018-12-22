В Париже задержан полицией один из лидеров протестного движения желтых жилетов Эрик Друэ. Он помещен под стражу и подозревается в незаконной организации демонстрации на общественной дороге, ношении запрещенного оружия и участии в группе, созданной с целью насильственных действий или нанесения ущерба.

В Париже задержан полицией один из лидеров протестного движения "желтых жилетов" Эрик Друэ, сообщила радиостанция France Info. Он помещен под стражу и подозревается в незаконной организации демонстрации на общественной дороге, ношении запрещенного оружия и участии в группе, созданной с целью насильственных действий или нанесения ущерба.Всего парижская полиция задержала около 30 человек, участвовавших в акциях "желтых жилетов". Трое задержанных взяты под арест.Несколько сотен протестующих собрались в субботу утром на Монмартре. Елисейские поля, напротив, в этот выходной не пострадали от противостояния манифестантов и спецназа.Это уже шестая суббота протестов "желтых жилетов" во Франции. Манифестанты, несогласные с политикой властей, а также возмущенные ростом цен на топливо и снижением покупательской способности населения, начали выходить с акциями на улицы по всей Франции с 17 ноября. Их первоначальным требованием было снижение цен на бензин, затем к нему прибавились и другие.Накануне парламент Франции принял законопроект, который президент Эммануэль Макрон представил в виде уступки движению "желтых жилетов". Документ предусматривает срочные экономические меры помощи населению: повышение минимального размера оплаты труда на 100 евро, снижение налога для части пенсионеров и отмена налогов на плату за сверхурочный труд.Однако документ вступит в силу только после того, как его рассмотрит Конституционный совет: Некоторые политические партии считают, что новый законопроект противоречит так называемому "принципу бюджетной искренности" — то есть не подкреплен должными финансовыми поступлениями в казну страны.В ночь на субботу в городе Перпиньян на юге Франции погиб водитель — он врезался в остановившийся на перекрытой манифестантами дороге грузовик. Это уже десятая жертва на фоне протестов "желтых жилетов". Большинство случаев гибели людей связаны именно с авариями на автодорогах и перекрестках, где протестующие перекрывают или ограничивают движение.