В Хабаровск прибыл самолет авиакомпании Аврора с последней группой туристов оператора Жемчужная река с китайского Хайнаня. Борт летел с посадкой во Владивостоке.

В Хабаровск прибыл самолет авиакомпании "Аврора" с последней группой туристов оператора "Жемчужная река" с китайского Хайнаня. Борт летел с посадкой во Владивостоке."Аврора" должна была вывезти 122 хабаровчан и чиновницу, которую отправили в Китай для помощи путешественникам​​​, сообщает РИА Новости.Все они не смогли вылететь с острова из-за проблем туроператора "Жемчужная река" — компания попросту отказалась выполнять свои обязательства. Помощь пострадавшим в итоге оказал "Ростуризм".12 декабря "Жемчужную реку" исключена из федерального реестра туроператоров, поскольку с 8 декабря не исполняет своих обязательств перед туристами по договорам.