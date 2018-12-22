Московский футбольный клуб Спартак во время зимнего трансферного окна планирует расстаться с шестью игроками, среди которых Роман Еременко, Александр Самедов, Сальваторе Боккетти, Ивелин Попов, Джано Ананидзе и Артем Тимофеев.

Московский футбольный клуб "Спартак" во время зимнего трансферного окна планирует расстаться с шестью игроками, среди которых Роман Еременко, Александр Самедов, Сальваторе Боккетти, Ивелин Попов, Джано Ананидзе и Артем Тимофеев.О том, что Еременко покинет команду стало известно после совета директоров клуба. Контракт с 31-летним полузащитника истекает в декабре 2018 года и не будет продлен из-за его проблем со здоровьем.Как сообщает Чемпионат.com, "Спартак" не рассчитывает в весенней части сезона на Боккетти, Самедова, Попова и Ананидзе. Вероятность их ухода зимой высока. Тимофеева "красно-белые" не будут продавать, но хотят отдать в аренду. Основным претендентом на 24-летнего полузащитника являются самарские "Крылья Советов".