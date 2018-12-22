Баскетбольный клуб Зенит из Санкт-Петербурга принял решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Сергеем Карасевым. Об этом сообщается на сайте клуба.

Баскетбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга принял решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Сергеем Карасевым. Об этом сообщается на сайте клуба.В сообщении отмечается, что имя нового наставника команды будет объявлено в ближайшее время. Карасев возглавлял "Зенит" с 2014 года. Под его руководством "сине-бело-голубые" трижды подряд становились бронзовыми призерами Единой лиги ВТБ.