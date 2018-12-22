Тысячи венгров вышли в Будапеште на акцию против политики государства и трудовой реформы, которую власти сейчас пытаются провести.
Тысячи венгров вышли в Будапеште на акцию против политики государства и трудовой реформы, которую власти сейчас пытаются провести.
Организатором демонстрации выступила пародийная Партия двухвостой собаки. Официально акция называлась "В поддержку госполитики, Рождества и снегопада", передает "Россия 24".
На самом деле участники требовали отмены трудовой реформы, которая разрешает компаниям увеличивать время работы до 400 часов в год сверх нормы, ничего за это не доплачивая.
Закон уже принял парламент при поддержке правящей партии, теперь его должен подписать президент.