Тысячи венгров вышли в Будапеште на акцию против политики государства и трудовой реформы, которую власти сейчас пытаются провести.

Тысячи венгров вышли в Будапеште на акцию против политики государства и трудовой реформы, которую власти сейчас пытаются провести.Организатором демонстрации выступила пародийная Партия двухвостой собаки. Официально акция называлась "В поддержку госполитики, Рождества и снегопада", передает "Россия 24".На самом деле участники требовали отмены трудовой реформы, которая разрешает компаниям увеличивать время работы до 400 часов в год сверх нормы, ничего за это не доплачивая.Закон уже принял парламент при поддержке правящей партии, теперь его должен подписать президент.