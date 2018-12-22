Комментаторы осадили Порошенко, назвавшего Ан-225 украинским гигантом. Пользователи напомнили Киеву, кто разрабатывал легендарную Мрию.

Комментаторы осадили Порошенко, назвавшего Ан-225 "украинским гигантом". Пользователи напомнили Киеву, кто разрабатывал легендарную "Мрию".Интернет-пользователи высмеяли президента Украина Петра Порошенко, решившего отпраздновать юбилей "украинского" Ан-225.Порошенко в своем Twitter назвал легенду советского авиастроения "украинским гигантом"."Настоящий великан, обладатель абсолютного рекорда грузоподъемности – и вообще 240 мировых авиарекордов – все это наша легендарная и уникальная "Мрия", – написал в своем посте президент Украины.Комментаторы поспешили указать на то, что Порошенко, как и Украина после Майдана, в принципе, не имеет никакого отношения к легендарному Ан-225, которому действительно на днях исполняется 30 лет."30 лет с Божьей помощью без технического обслуживания", – комментирует твит Порошенко один из пользователей."Да в СССР коммунисты могли создавать отличные самолеты", – говорит другой.Третий отмечает, что Ан-225 – это советское прошлое, от которого Порошенко так старательно сейчас пытается избавится.Добавим, что проект Ан-225 "Мрия" был создан специалистами ОКЮБ имени Антонова в 1980-х годах. Разработка проводилась в рамках проектирования советского многоразового космического корабля "Буран". "Мрия" – самый большой самолет в мире и существует в единственном экземпляре.