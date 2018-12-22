Полицейские совместно с представителями органов образования провели мероприятия с воспитанниками детских садов, школьниками и их родителями.

В регионе в преддверии зимних каникул в целях повышения эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями органов образования провели мероприятия в рамках пропагандистской кампании «Вместе по дороге к безопасности!». В ходе профилактических бесед, викторин, игр, конкурсов и рейдовых мероприятий правоохранители напомнили учащимся школ, воспитанникам детских садов и их родителями основные правила безопасности на дорогах.В рамках кампании полицейские МО МВД России «Ковровский» организовали и провели профилактические мероприятия в школах № 18, 22, 23 города Коврова и в Иваново-Эсинской школе Ковровского района. Несмотря на то, что в районе отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, полицейские проанализировали причины случившихся дорожно-транспортных происшествий и в очередной раз разъяснили школьникам основные правила безопасного поведения на дорогах. На пешеходном переходе, размещенном в здании школы № 22, ребята повторили правила безопасного перехода проезжей части дороги. Кроме того, полицейские совместно с юными инспекторами дорожного движения в утреннее время вблизи образовательных учреждений проверили наличие у ребят светоотражающих элементов на одежде, обуви и рюкзаках. Учащимся, не имеющим таких элементов, были вручены светоотражающие браслеты и подвески.В Киржаче в детском саду № 40 и в детской школе искусств им. В. Халилова сотрудники полиции приняли участие в родительских собраниях по теме «Родительская ответственность – залог благополучного детства». До воспитателей, педагогов и родителей доведены статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей на территории Киржачского района, проанализированы основные причины травматизма несовершеннолетних на дорогах. Основной акцент был сделан на роли семьи в развитии у ребенка культуры безопасного поведения на дороге.Аналогичные встречи с родителями провели сотрудники полиции ОМВД России по Юрьев-Польскому району. Совместно с волонтерами инспекторы ДПС контролировали обеспечение безопасности юных пешеходов и пассажиров вблизи школ, призывали ребят быть предельно внимательными и осторожными при переходе через проезжую часть и всегда соблюдать правила дорожного движения, а также проверяли наличие автокресел и детских удерживающих устройств в автомобилях. Полицейские и волонтеры вручили родителям памятки по безопасности, чтобы они не забывали напоминать своим детям о необходимости соблюдать правила дорожного движения.Госавтоинспекция призывает всех пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на дорогах!