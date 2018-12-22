Анастасия Волочкова вышла на большую сцену в качестве поющей балерины. Звезда утверждает, что ей помогла сама Пугачева. Поклонники Настю в новом амплуа восприняли неоднозначно.

Анастасия Волочкова вышла на большую сцену в качестве поющейбалерины. Звезда утверждает, что ей помогла сама Пугачева. Поклонники Настю вновом амплуа восприняли неоднозначно.Видео своего выступления на недавнем концерте Волочковаопубликовала в Instagram.Одетая в сверкающее платье изумрудного цвета балерина исполняет знаменитый хитАллы Пугачевой из советского кинофильма "Ирония судьбы, или С легкимпаром!"."Для меня большая честь, что такая легенда дала мнеразрешение исполнять это произведение. Именно Алла Борисовна вывела меня набольшую сцену в качестве поющей балерины", – подписала ролик звезда.Как и следовало ожидать, под постом развернулось бурноеобсуждение. Некоторые особо преданные фанаты расхвалили вокальные данныеВолочковой. Но большинство переход артистки от танцев к пению не оценили."Так Пугачева прекрасно исполнила эту песню! Дело же нев передаче прав, а в том, что каждый должен заниматься тем, что он умеет. Лучшебы она прочитала просто стихи Цветаевой", "Это не пение. Это чтение!","А зал-то пустой, все сбежали", "Может быть, лучше балет все же?Зачем становиться подобием Бузовой", – комментируют выступление критики.Анастасия в последнее время особенно много гастролирует.Теперь в е программе не только танцы, но и пение. Волочкова подчеркивает, чтона все в жизни заработала сама – и на великолепные наряды, и на подмосковныйособняк с его роскошными интерьерами, пишет Teleprogramma.pro.