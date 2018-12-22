Анастасия Волочкова вышла на большую сцену в качестве поющей
балерины. Звезда утверждает, что ей помогла сама Пугачева. Поклонники Настю в
новом амплуа восприняли неоднозначно.
Анастасия Волочкова вышла на большую сцену в качестве поющей
балерины. Звезда утверждает, что ей помогла сама Пугачева. Поклонники Настю в
новом амплуа восприняли неоднозначно.
Видео своего выступления на недавнем концерте Волочкова
опубликовала в Instagram.
Одетая в сверкающее платье изумрудного цвета балерина исполняет знаменитый хит
Аллы Пугачевой из советского кинофильма "Ирония судьбы, или С легким
паром!".
"Для меня большая честь, что такая легенда дала мне
разрешение исполнять это произведение. Именно Алла Борисовна вывела меня на
большую сцену в качестве поющей балерины", – подписала ролик звезда.
Как и следовало ожидать, под постом развернулось бурное
обсуждение. Некоторые особо преданные фанаты расхвалили вокальные данные
Волочковой. Но большинство переход артистки от танцев к пению не оценили.
"Так Пугачева прекрасно исполнила эту песню! Дело же не
в передаче прав, а в том, что каждый должен заниматься тем, что он умеет. Лучше
бы она прочитала просто стихи Цветаевой", "Это не пение. Это чтение!",
"А зал-то пустой, все сбежали", "Может быть, лучше балет все же?
Зачем становиться подобием Бузовой", – комментируют выступление критики.
Анастасия в последнее время особенно много гастролирует.
Теперь в е программе не только танцы, но и пение. Волочкова подчеркивает, что
на все в жизни заработала сама – и на великолепные наряды, и на подмосковный
особняк с его роскошными интерьерами, пишет Teleprogramma.pro.