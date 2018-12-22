Бывший глава Соликамска назвал возможной причиной ЧП на шахте компании Уралкалий, где на глубине 363 метров заблокированы девять рабочих, возгорание пластификатора. Очевидцы сняли на видео поднимающийся над шахтой дым.

Бывший глава Соликамска назвал возможной причиной ЧП на шахте компании "Уралкалий", где на глубине 363 метров заблокированы девять рабочих, возгорание пластификатора, передает 59.ru. Очевидцы сняли на видео поднимающийся над шахтой дым.Возгорание в только строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" произошло в первой половине дня в субботу, 22 декабря. В это время под землей находились 17 горняков: восемь человек смогли выбраться наружу, девять оказались заблокированы на глубине 363 метров. Спасателям пока что удалось добраться до отметки в 338 метров."Скорее всего, горит пластификатор — специальная смесь, которую используют, чтобы плотно соединить чугунные кольца с породой шахтного ствола. Такие кольца нужны, чтобы укрепить ствол, сделать его безопасным для движения клети лифта. Маловероятно, что там, где находятся рабочие, есть пространства, в которых можно спрятаться от огня", — предположил экс-глава города.Представители подрядчика "Уралкалия", чьи сотрудники и вели работы на руднике, тоже выразили сомнения в положительном исходе спасательной операции."У них есть средства индивидуальной защиты, специальные шахтные самоспасатели, но время, которое они могли находиться без воздуха в шахте, к сожалению, закончилось. Шансы на их спасение невысокие", — заявил "Интерфаксу" начальник ФГУП "УС-30" Андрей Максимов.На месте работают 122 спасателя, им на помощь выехали бригады из Екатеринбурга.