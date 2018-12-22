Подмосковные Химки одержали победу над турецким клубом Дарушшафака в рамках матча 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Подопечные Душко Ивановича праздновали минимальную победу со счетом 85:84.

Подмосковные "Химки" одержали победу над турецким клубом "Дарушшафака" в рамках матча 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Подопечные Георгиоса Барцокаса праздновали минимальную победу со счетом 85:84.Химчане уже в первой четверти смогли завладеть преимуществом и воплотить его в результат – на перерыв команды ушли при счете 30:18. Однако во второй десятиминутке турки сократили отставание до двух очков и на большой перерыв ушли при счете 45:43. Во второй половине игры сценарий повторился – рывок "Химок" в третьем и игровом отрезке и попытка "Дарушшафаки" догнать в четвертой. Но "желто-синие" удержали победный счет и добились пятой победы в Евролиге.Победа позволила подмосковному клубу прервать неудачную серию в турнире, которая составляла 3 матча. После 14 туров регулярного чемпионата "Химки" располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы.