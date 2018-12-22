Защитники животных затравили певицу и модель plus-size Юлию Рыбакову. На красавицу обрушились из-за пикантных снимков с тигром.

Защитники животных затравили певицу и модель plus-size ЮлиюРыбакову. На красавицу обрушились из-за пикантных снимков с тигром.Юлия Рыбакова опубликовала в Сети видеозапись с бэкстейджа фотосессии. Модель позируетв нижнем белье на заснеженной крыше, а у ее ног расположился полосатый хищник.Запись моментально обрела популярность соцсетях. На девушкуобрушилась лавина неодобрительных комментариев. Прелестницу упрекнули вжестоком обращении с тигром.Специально для "Дни.ру" Юлия Рыбакова прокомментировала скандал,который разгорелся вокруг ее персоны. Девушка отметила, что хищник, хоть и находилсяв неволе, чувствовал себя отлично."Так если им в неволе дают все и они там защищены, то я кэтому отношусь спокойно. Я вообще до сегодняшнего случая была абсолютнонейтральна", – рассудила Юлия.Рыбакова была шокирована уровнем агрессии некоторыхинтернет-пользователей. Радикально настроенные защитники животных угрожали ейжестокой расправой. По мнению Юлии, с такой токсичной реакцией в соцсетяхнеобходимо бороться, люди, которые не могут контролировать себя в информационном пространстве, должны платить за свои слова."Наказывать хейтеров точно нужно, я не понимаю, как можносказать: "Пусть тебя на куски порежут и скормят тиграм". Кто еще животное и ктонад кем морально издевается? Я рассказала в своем посте, что Михаил (хозяинтигра. – Прим. ред.) наоборот животным помогает, и видели бы вы их объятия, какего любят тигры, хотя их должны были усыпить и они были инвалидами! Он их ивыкормил, и вылечил, и вырастил! Вообще, они на съемки если и возят, то только наинтересные проекты, считаю это правильным: содержать так их дорого! Тигр в среднемв день ест семь-десять килограммов мяса! Так что нападки хейтеров и обвинения СМИ, гдевыставили меня какой-то живодеркой, считаю неуместными даже! Люди должны бытьдобрее и разумнее!" – резюмировала Юлия Рыбакова.