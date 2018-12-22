В Карачаево-Черкесии разыскивают 29-летнего жителя села Светлое, который в драке в кафе смертельно ранил своего оппонента выстрелом из огнестрельного оружия. Ссора произошла в одном из кафе в столице республики - Черкесске.

В Карачаево-Черкесии разыскивают 29-летнего жителя села Светлое, который в драке в кафе смертельно ранил своего оппонента выстрелом из огнестрельного оружия. Ссора произошла в одном из кафе в столице республики — Черкесске.Сообщение о драке поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу Черкесску в пятницу после полуночи, передает РИА Новости. После драки один из ее участников — 37-летний житель аула Верхняя Теберда — был доставлен в приемное отделение больницы с диагнозом "огнестрельное ранение в область правого бедра".Спасти пострадавшего врачам не удалось — он скончался. Сообщается, что разыскиваемый полицией мужчина, подозреваемый в причинении ему смертельного ранения, был ранее судим.