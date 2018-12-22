Массовое отключение электроэнергии в Баунтовском районе на севере Бурятии произошло из-за падения на провода дерева, спиленного при незаконной вырубке леса.

На севере Бурятии произошло массовое отключение электроэнергии.В Баунтовском районе "черные лесорубы" валили лес. Одно из спиленных деревьев упало на высоковольтный провод.Потребителей почти сразу подключили к энергоснабжению по резервной схеме от газотурбинных установок. Без электричества остались только жители трех деревень — Монгой, Россошино, Романовка. Но все социально значимые объекты запитаны от дизель-генераторов.9 бригад "Бурятэнергии" пытаются ликвидировать поломку, но ситуацию осложняет метель, передает РИА Новости