Соль поможет лесным обитателям поддержать иммунитет.

3,5 тонны соли распределили по лесам Владимирской области в местах обитания лосей, зайцев и оленей в течение 11 месяцев 2024 года.Об этом сообщил глава региональной Госохотинспекции Валерий Куфтин.Соль служит зверям минеральной подкормкой, помогаю поддержать их иммунитет и выработать устойчивость к болезням. Подкормка — часть мероприятий по сохранению биологического разнообразия во владимирских лесах.