владимирская область
Добавить новость Добавить фирму Добавить вакансию

- Военнослужащий из Собинского района погиб в зоне СВО
- 80 человек погибли в результате пожаров во Владимирской области
- Владимирская актриса Демидова получила почетную премию
- Актрисе Владимирского академического театра драмы присудили премию за яркие роли
- Жителя Вязников судили за попытку вступить в Вооруженные силы Украины
- Мэру Владимира Дмитрию Наумову подняли зарплату на 800 тысяч рублей
- Как сделать уникальный бюджетный подарок своими руками на Новый год?
- Где во Владимире найти качественную экопродукцию и как стать партнёром крупного сетевого бизнеса?
- Таиланд согласился стать страной - партнером БРИКС
- Водитель протаранил военкомат в Гусь-Хрустальном и поджег свою машину

КРЫМ СЕЙЧАС Все новости ТОП Главное Культура Образование Происшествия Спорт Политика Экономика Здоровье Россия Москва Анекдоты нонстоп Песочница

Алло, это пожарные? Я не знаю, куда звонить, здесь милиция со скорой помощью дерутся. еще анекдот!




22.12.2024

40 дней без пресс-секретаря SHAMAN: как выглядит сегодня могила Антона Коробкова-Землянского

Россия / Тема: 40 дней без пресс-секретаря SHAMAN: как выглядит сегодня могила Антона Коробкова-Землянского / (обновлено: ) Источник: www.dni.ru

40 дней назад скоропостижно ушел из жизни Антон Коробков-Землянский. Его смерть стала шоком и для артистов, с которыми он работал, и для журналистов. Похоронили пресс-секретаря SHAMAN c почестями на престижном Троекуровском кладбище столицы.
40 дней назад скоропостижно ушел из жизни Антон Коробков-Землянский. Его смерть стала шоком и для артистов, с которыми он работал, и для журналистов. Похоронили пресс-секретаря SHAMAN c почестями на престижном Троекуровском кладбище столицы.



Согласно православным верованиям, на 40 день после смерти определяется, где будет пребывать душа человека — в раю или в аду. Это решение Бога остается в силе до Страшного Суда. Душе человека особенно тяжело в это время, поэтому важна молитвенная поддержка от родных и близких. Нужно просить Всевышнего об отпущении грехов скончавшегося, чтобы его душа могла обрести покой.
Поэтому утро для близких Коробкова-Землянского началось с похода в храм.

А потом все поехали на Троекуровское кладбище. Цветов, корзин и венков здесь так же много, как и в день похорон Антона. От благодарных артистов, от коллег, от партнеров, от друзей... Один из самых красивых свежих венков – от "Европейской Медиагруппы", где Антон Коробков-Землянский был директором по коммуникациям. Его ценили, уважали, любили. И уход Антона из жизни стал потрясением. Проститься с ним пришли Дмитрий Борисов, Андрей Малахов, Яна Чурикова, Юта. А через несколько дней соседом Антона Коробкова-Землянского по месту вечного упокоения стал певец Владимир Левкин...

Напомним, что еще 8 ноября Антон работал с SHAMAN на юбилейных творческих вечерах Игоря Крутого. И беды ничто не предвещало. А вечером 9 ноября Коробкову-Землянскому стало плохо в своей квартире, он стал задыхаться. Супруга вызвала скорую и стала делать Антону массаж сердца, но прибывшие медики констатировали смерть. Официальной причиной кончины пресс-секретаря SHAMAN стал инфаркт миокарда.

Загрузить фотографии по теме Вставить в блог Вставить в форум

Ваше мнение - ценность!
22.12.2024 Кудрявцева отреагировала на неожиданную смерть мужа Седоковой
22.12.2024 Появились страшные подробности смерти экс-супруга Анны Седоковой
22.12.2024 Бледанс сочла "шикарным подарком к Новому году" самоубийство бывшего мужа Седоковой
22.12.2024 "Я жила в аду": узнавшая про самоубийство бывшего мужа Седокова выступила с заявлением
22.12.2024 Звезда сериала "Возвращение Мухтара" Оксана Сташенко освоила новую профессию
22.12.2024 Алсу отменила запланированный в Москве концерт: причина серьезная
22.12.2024 Этот суп согреет вас в холода: рецепт необычного первого блюда
22.12.2024 Тест: только настоящий умник поставит ударение в этих устаревших словах правильно
22.12.2024 Яна Абрамова заметили в объятиях подруги Алсу
22.12.2024 Продюсер раскрыл причину развода Седоковой и Яниса
22.12.2024 Шаляпин вмешался в конфликт Ивлеевой и Киркорова
22.12.2024 40 дней без пресс-секретаря SHAMAN: как выглядит сегодня могила Антона Коробкова-Землянского
22.12.2024 В Московской области запустили новый сервис по вывозу строительного мусора
22.12.2024 Бывшего мужа Седоковой похоронят на родине
22.12.2024 5 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу
22.12.2024 В Центре Рошаля в Красногорске обсудилиразвитие телемедицины
22.12.2024 Киркоров, Малахов, Долина: какие елки российский звезды поставили у себя дома
22.12.2024 Маринованные в манго ребра: классический рецепт с экспериментальной ноткой
21.12.2024 Крупнейшие банки поднимают ставки по вкладам
21.12.2024 Аномальные холода ожидаются в ряде регионов России
21.12.2024 В России разработали новую методику, которая поможет в борьбе с тромбозом
21.12.2024 Банк России сохранил ставку на уровне 21%
16.12.2024 Шаляпин публично вступился за Волочкову после нелестных слов Андреевой в ее адрес
16.12.2024 Тест: угадай советский фильм с атмосферой путешествий по фрагменту афиши
16.12.2024 Адвокат Добровинский отреагировал на слухи о новом возлюбленном разведенной Алсу
добавить сайт в поиск добавить новость добавить фирму получить почту @33live.ru вебмастерам rss-лента архив
© 2012-2014 33Live.Ru - 40 дней без пресс-секретаря SHAMAN: как выглядит сегодня могила Антона Коробкова-Землянского
Создание сайта: Advertizio
Источники: Полный список партнеров		 наверх