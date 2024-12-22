5 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу

Красная икра является неотъемлемым элементом любого праздничного стола. Расскажем, как подать икру так, чтобы ваши гости были в восторге!

Красная икра является неотъемлемым элементом любого праздничного стола. Расскажем, как подать икру так, чтобы ваши гости были в восторге!Мини-блинчики с красной икрой и авокадоИнгредиенты:100 г муки1 яйцо250 мл молока1 спелое авокадоСок лимонаКрасная икраУкроп для украшенияПриготовление:Смешайте муку, яйцо и молоко, взбейте до однородной массы. Выпекайте мини-блинчики на сковороде.Разомните авокадо с лимонным соком до состояния пюре.На блинчик выложите немного авокадо, сверху — красную икру. Украсить укропом.Тосты с кремом из сыра и красной икройИнгредиенты:Багет или ржаной хлеб200 г сливочного сыра1 ст. л. лимонного сокаСоль и перец по вкусуКрасная икраЗелень для украшенияПриготовление:Нарежьте хлеб на тонкие ломтики и подсушите их в духовке.Смешайте сливочный сыр с лимонным соком, солью и перцем.Намажьте крем на тосты, сверху положите красную икру и украсьте зеленью.Капкейки с красной икрой и сыромИнгредиенты:150 г муки1 ч. л. разрыхлителя2 яйца100 мл молока100 г тертого сыра (например, пармезан)Красная икраЗелень для украшенияПриготовление:Смешайте муку, разрыхлитель, яйца и молоко. Добавьте тертый сыр.Разложите тесто по формочкам для капкейков и выпекайте при 180°C до золотистой корочки.После остывания сверху выложите красную икру и украсьте зеленью.Яйца с красной икрой и соусом тартарИнгредиенты:6 яиц100 г майонеза1 ст. л. каперсов1 ст. л. лимонного сокаКрасная икраУкроп для украшенияПриготовление:Отварите яйца вкрутую, охладите и очистите.Разрежьте яйца пополам и аккуратно извлеките желтки.Смешайте желтки с майонезом, каперсами и лимонным соком, заполните белки полученной массой.Сверху положите красную икру и украсьте укропом.Рулетики из лаваша с красной икрой и творожным сыромИнгредиенты:Лаваш200 г творожного сыра1 огурецКрасная икраЗелень (петрушка или укроп)Приготовление:На лаваш равномерно распределите творожный сыр.Нарежьте огурец тонкими полосками и выложите на сыр.Заверните лаваш в рулет и нарежьте на порционные кусочки.Выложите рулетики на тарелку, сверху добавьте немного красной икры и украсьте зеленью.Эти закуски не только вкусные, но и эффектно выглядят на столе! Приятного аппетита!