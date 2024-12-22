5 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу

Красная икра является неотъемлемым элементом любого праздничного стола. Расскажем, как подать икру так, чтобы ваши гости были в восторге!Красная икра является неотъемлемым элементом любого праздничного стола. Расскажем, как подать икру так, чтобы ваши гости были в восторге!
Мини-блинчики с красной икрой и авокадо
Ингредиенты:
100 г муки
1 яйцо
250 мл молока
1 спелое авокадо
Сок лимона
Красная икра
Укроп для украшения
Приготовление:
Смешайте муку, яйцо и молоко, взбейте до однородной массы. Выпекайте мини-блинчики на сковороде.
Разомните авокадо с лимонным соком до состояния пюре.
На блинчик выложите немного авокадо, сверху — красную икру. Украсить укропом.
Тосты с кремом из сыра и красной икрой
Ингредиенты:
Багет или ржаной хлеб
200 г сливочного сыра
1 ст. л. лимонного сока
Соль и перец по вкусу
Красная икра
Зелень для украшения
Приготовление:
Нарежьте хлеб на тонкие ломтики и подсушите их в духовке.
Смешайте сливочный сыр с лимонным соком, солью и перцем.
Намажьте крем на тосты, сверху положите красную икру и украсьте зеленью.
Капкейки с красной икрой и сыром
Ингредиенты:
150 г муки
1 ч. л. разрыхлителя
2 яйца
100 мл молока
100 г тертого сыра (например, пармезан)
Красная икра
Зелень для украшения
Приготовление:
Смешайте муку, разрыхлитель, яйца и молоко. Добавьте тертый сыр.
Разложите тесто по формочкам для капкейков и выпекайте при 180°C до золотистой корочки.
После остывания сверху выложите красную икру и украсьте зеленью.
Яйца с красной икрой и соусом тартар
Ингредиенты:
6 яиц
100 г майонеза
1 ст. л. каперсов
1 ст. л. лимонного сока
Красная икра
Укроп для украшения
Приготовление:
Отварите яйца вкрутую, охладите и очистите.
Разрежьте яйца пополам и аккуратно извлеките желтки.
Смешайте желтки с майонезом, каперсами и лимонным соком, заполните белки полученной массой.
Сверху положите красную икру и украсьте укропом.
Рулетики из лаваша с красной икрой и творожным сыром
Ингредиенты:
Лаваш
200 г творожного сыра
1 огурец
Красная икра
Зелень (петрушка или укроп)
Приготовление:
На лаваш равномерно распределите творожный сыр.
Нарежьте огурец тонкими полосками и выложите на сыр.
Заверните лаваш в рулет и нарежьте на порционные кусочки.
Выложите рулетики на тарелку, сверху добавьте немного красной икры и украсьте зеленью.
Эти закуски не только вкусные, но и эффектно выглядят на столе! Приятного аппетита!