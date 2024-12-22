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22.12.2024

5 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу

Россия / Тема: 5 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу / (обновлено: ) Источник: www.dni.ru

Красная икра является неотъемлемым элементом любого праздничного стола. Расскажем, как подать икру так, чтобы ваши гости были в восторге!
Красная икра является неотъемлемым элементом любого праздничного стола. Расскажем, как подать икру так, чтобы ваши гости были в восторге!



Мини-блинчики с красной икрой и авокадо

Ингредиенты:

100 г муки

1 яйцо

250 мл молока

1 спелое авокадо

Сок лимона

Красная икра

Укроп для украшения

Приготовление:

Смешайте муку, яйцо и молоко, взбейте до однородной массы. Выпекайте мини-блинчики на сковороде.

Разомните авокадо с лимонным соком до состояния пюре.

На блинчик выложите немного авокадо, сверху — красную икру. Украсить укропом.

Тосты с кремом из сыра и красной икрой

Ингредиенты:

Багет или ржаной хлеб

200 г сливочного сыра

1 ст. л. лимонного сока

Соль и перец по вкусу

Красная икра

Зелень для украшения

Приготовление:

Нарежьте хлеб на тонкие ломтики и подсушите их в духовке.

Смешайте сливочный сыр с лимонным соком, солью и перцем.

Намажьте крем на тосты, сверху положите красную икру и украсьте зеленью.

Капкейки с красной икрой и сыром

Ингредиенты:

150 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

2 яйца

100 мл молока

100 г тертого сыра (например, пармезан)

Красная икра

Зелень для украшения

Приготовление:

Смешайте муку, разрыхлитель, яйца и молоко. Добавьте тертый сыр.

Разложите тесто по формочкам для капкейков и выпекайте при 180°C до золотистой корочки.

После остывания сверху выложите красную икру и украсьте зеленью.

Яйца с красной икрой и соусом тартар

Ингредиенты:

6 яиц

100 г майонеза

1 ст. л. каперсов

1 ст. л. лимонного сока

Красная икра

Укроп для украшения

Приготовление:

Отварите яйца вкрутую, охладите и очистите.

Разрежьте яйца пополам и аккуратно извлеките желтки.

Смешайте желтки с майонезом, каперсами и лимонным соком, заполните белки полученной массой.

Сверху положите красную икру и украсьте укропом.

Рулетики из лаваша с красной икрой и творожным сыром

Ингредиенты:

Лаваш

200 г творожного сыра

1 огурец

Красная икра

Зелень (петрушка или укроп)

Приготовление:

На лаваш равномерно распределите творожный сыр.

Нарежьте огурец тонкими полосками и выложите на сыр.

Заверните лаваш в рулет и нарежьте на порционные кусочки.

Выложите рулетики на тарелку, сверху добавьте немного красной икры и украсьте зеленью.

Эти закуски не только вкусные, но и эффектно выглядят на столе! Приятного аппетита!

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