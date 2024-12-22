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22.12.2024

Алсу отменила запланированный в Москве концерт: причина серьезная

Россия / Тема: Алсу отменила запланированный в Москве концерт: причина серьезная / (обновлено: ) Источник: www.dni.ru

Певица обратилась к своим поклонникам с заявлением.
Певица обратилась к своим поклонникам с заявлением.



Алсу отменила запланированный на 17 декабря в Москве концерт. Его пришлось перенести на 18 февраля 2025 года. Причина переноса серьезная – певица заболела. Эта новость была опубликована самой Алсу через ее социальные сети, где певица выразила свои искренние извинения перед своими поклонниками.

В своем сообщении артистка написала, что сейчас даже говорить не в состоянии, не то что петь. Она посетовала, что очень ждала этой встречи со слушателями, но судьба распорядилась иначе. Финалистка "Евровидения-2000" попросила прощения у своих поклонников и выразила надежду на понимание.

К своему посту Алсу добавила фотографию, на которой видно, как она сдает анализы. Фанаты певицы отреагировали на эту новость множеством теплых комментариев под ее постом, желая ей скорее поправиться. Многие написали, что будут ждать ее концерт в любой день.

"Поправляйся скорее, будем ждать твоего концерта!", "Не болей, солнышко", "Мы тебя вылечим своей любовью", – написали благодарные поклонники артистки.

Стоит отметить, что после развода с бизнесменом Яном Абрамовым в августе 2024 года Алсу вернулась к активной творческой деятельности. Ее новая песня "Я учусь не бояться" получила престижную музыкальную премию "Золотой граммофон".

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