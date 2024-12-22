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22.12.2024

Бледанс сочла шикарным подарком к Новому году самоубийство бывшего мужа Седоковой

Россия / Тема: Бледанс сочла шикарным подарком к Новому году самоубийство бывшего мужа Седоковой / (обновлено: ) Источник: www.dni.ru

Шоу-бизнес обсуждает самоубийство бывшего мужа Анна Седоковой, совершенное сразу после дня рождения звезды. Актриса и певца Эвелина Бледанс считает добровольный уход из жизни чемпиона Латвии по баскетболу Янис Тимма шикарным подарком для бывшей участницы группы ВИА Гра.
Шоу-бизнес обсуждает самоубийство бывшего мужа Анна Седоковой, совершенное сразу после дня рождения звезды. Актриса и певца Эвелина Бледанс считает добровольный уход из жизни
чемпиона Латвии по баскетболу Янис Тимма "шикарным подарком" для бывшей участницы группы "ВИА Гра".



Безжизненное тело баскетболиста Яниса Тиммы нашли спустя 16 минут после остановки дыхания. Покойный лежал между первым и вторым этажами столичного отеля, который в данный момент закрыт. Причем находится он всего в трех километрах от квартиры Анны Седоковой. А рядом с телом бывшего мужа певицы лежал смартфон, на экране которого была надпись: "Наберите Анне, спасибо тебе за все" и номер певицы.

Актриса и певица Эвелина Бледанс уверена, что эта страшная смерть бывшего мужа – лучший подарок от него к Новому году для Анны Седоковой. Прощальный привет. И знак большой любви к звезде.

"Аня сейчас выгуляет свою новую пластику – и на похоронах, и на всех ток-шоу, – убеждена Эвелина. – Этой смертью Янис сделал ей шикарной подарок к Новому году – видимо, безумно любил и в чем-то перед ней был очень сильно виноват. Ведь сейчас везде будет Аня, все корпоративы ее".

Напомним, латвийский баскетболист "Химок" Янис Тимма, игравший на позиции легкого форварда, был третьим мужем Анны Седоковой. Пара заключила брак 6 сентября 2020-го, а продлился он четыре года. Тимма тяжело переживал разрыв и не скрывал эмоций. В социальных сетях появлялись посты и трансляции, в которых он говорил о своей боли и даже упоминал суицидальные мысли.

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