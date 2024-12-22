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22.12.2024

Блюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамелью

Россия / Тема: Блюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамелью / (обновлено: ) Источник: www.dni.ru

Представляем вашему вниманию настоящий кулинарный шедевр – яблочный пирог с корицей и карамелью! Этот десерт покорит сердца даже самых взыскательных гурманов. Нежнейшее тесто, сочность яблок, аромат корицы и сладость карамели создают идеальное сочетание вкуса и аромата. Готовить такой пирог несложно, но результат непременно вызовет восторг у всех, кто его попробует. Так что запасайтесь ингредиентами и приступайте к созданию своего собственного кулинарного чуда!
Представляем вашему вниманию настоящий кулинарный шедевр – яблочный пирог с корицей и карамелью! Этот десерт покорит сердца даже самых взыскательных гурманов. Нежнейшее тесто, сочность яблок, аромат корицы и сладость карамели создают идеальное сочетание вкуса и аромата. Готовить такой пирог несложно, но результат непременно вызовет восторг у всех, кто его попробует. Так что запасайтесь ингредиентами и приступайте к созданию своего собственного кулинарного чуда!



Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 300 г

Сахар – 120 г

Сливочное масло – 160 г

Яйца – 2 шт.

Разрыхлитель – 1 ч. ложка

Ванилин – 1 пакетик

Соль – щепотка

Для начинки:

Яблоки – 4-5 шт. (среднего размера)

Корица – 1 ч. ложка

Лимонный сок – 1 ст. ложка

Сахар – 2 ст. ложки

Для карамели:

Сахар – 100 г

Сливочное масло – 50 г

Жирные сливки – 50 мл

Приготовление:

Шаг 1: Подготовка яблок

Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками.

Полейте яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели.

Посыпьте яблоки корицей и сахаром, тщательно перемешайте.

Шаг 2: Приготовление теста

В большой миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной светлой массы.

Добавьте размягченное сливочное масло и продолжайте взбивать.

Просейте муку вместе с разрыхлителем и солью, постепенно введите в яичную смесь, перемешивая лопаточкой.

Добавьте ванилин и замесите мягкое тесто.

Шаг 3: Формовка пирога

Разделите тесто на две части: одна часть должна быть чуть больше другой.

Большую часть теста раскатайте и уложите в форму для выпечки, сформировав бортики.

Выложите подготовленные яблоки на тесто.

Вторую часть теста раскатайте и нарежьте на полоски шириной около 1 см.

Уложите полоски теста поверх яблок, переплетая их между собой, чтобы получился узор решетки.

Шаг 4: Приготовление карамели

В небольшой кастрюле растопите сахар на среднем огне, постоянно помешивая, пока он не превратится в карамель.

Добавьте сливочное масло и сливки, продолжайте мешать, пока смесь не станет гладкой и однородной.

Полейте карамелью поверхность пирога.

Шаг 5: Выпекание

Разогрейте духовку до 180°C.

Выпекайте пирог в течение 45-50 минут, пока верхушка не станет золотисто-коричневой.

Достаньте пирог из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей.

Приятного аппетита! Этот яблочный пирог с корицей и карамелью обязательно порадует вас и ваших близких своим насыщенным вкусом и ароматом.

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