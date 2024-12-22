Блюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамелью

Представляем вашему вниманию настоящий кулинарный шедевр – яблочный пирог с корицей и карамелью! Этот десерт покорит сердца даже самых взыскательных гурманов. Нежнейшее тесто, сочность яблок, аромат корицы и сладость карамели создают идеальное сочетание вкуса и аромата. Готовить такой пирог несложно, но результат непременно вызовет восторг у всех, кто его попробует. Так что запасайтесь ингредиентами и приступайте к созданию своего собственного кулинарного чуда!Представляем вашему вниманию настоящий кулинарный шедевр – яблочный пирог с корицей и карамелью! Этот десерт покорит сердца даже самых взыскательных гурманов. Нежнейшее тесто, сочность яблок, аромат корицы и сладость карамели создают идеальное сочетание вкуса и аромата. Готовить такой пирог несложно, но результат непременно вызовет восторг у всех, кто его попробует. Так что запасайтесь ингредиентами и приступайте к созданию своего собственного кулинарного чуда!
Ингредиенты:
Для теста:
Мука – 300 г
Сахар – 120 г
Сливочное масло – 160 г
Яйца – 2 шт.
Разрыхлитель – 1 ч. ложка
Ванилин – 1 пакетик
Соль – щепотка
Для начинки:
Яблоки – 4-5 шт. (среднего размера)
Корица – 1 ч. ложка
Лимонный сок – 1 ст. ложка
Сахар – 2 ст. ложки
Для карамели:
Сахар – 100 г
Сливочное масло – 50 г
Жирные сливки – 50 мл
Приготовление:
Шаг 1: Подготовка яблок
Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками.
Полейте яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели.
Посыпьте яблоки корицей и сахаром, тщательно перемешайте.
Шаг 2: Приготовление теста
В большой миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной светлой массы.
Добавьте размягченное сливочное масло и продолжайте взбивать.
Просейте муку вместе с разрыхлителем и солью, постепенно введите в яичную смесь, перемешивая лопаточкой.
Добавьте ванилин и замесите мягкое тесто.
Шаг 3: Формовка пирога
Разделите тесто на две части: одна часть должна быть чуть больше другой.
Большую часть теста раскатайте и уложите в форму для выпечки, сформировав бортики.
Выложите подготовленные яблоки на тесто.
Вторую часть теста раскатайте и нарежьте на полоски шириной около 1 см.
Уложите полоски теста поверх яблок, переплетая их между собой, чтобы получился узор решетки.
Шаг 4: Приготовление карамели
В небольшой кастрюле растопите сахар на среднем огне, постоянно помешивая, пока он не превратится в карамель.
Добавьте сливочное масло и сливки, продолжайте мешать, пока смесь не станет гладкой и однородной.
Полейте карамелью поверхность пирога.
Шаг 5: Выпекание
Разогрейте духовку до 180°C.
Выпекайте пирог в течение 45-50 минут, пока верхушка не станет золотисто-коричневой.
Достаньте пирог из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей.
Приятного аппетита! Этот яблочный пирог с корицей и карамелью обязательно порадует вас и ваших близких своим насыщенным вкусом и ароматом.