Бывший муж Анны Седоковой найден мертвым после ее дня рождения

Еще накануне Янис Тимма публично поздравлял экс-супругу с праздником.

Еще накануне Янис Тимма публично поздравлял экс-супругу с праздником.Баскетболиста обнаружили мертвым, по одним данным, в подъезде жилого дома в центре Москвы, по другим – рядом с подъездом. Предварительной причиной смерти называют самоубийство, однако официально эта информация не подтверждена.Также сообщается, что рядом с телом Яниса Тиммы нашли телефон. На заставке стояла фотография с Анной Седоковой, а в уведомлениях – сообщения с просьбой перезвонить ей.Янис Тимма найден мертвым сразу после дня рождения певицы. 16 декабря звезде исполнилось 42 года. Что примечательно, всего за несколько часов до своей смерти баскетболист публично поздравил экс-супругу с днем рождения.Анна Седокова и Янис Тимма официально развелись неделю назад после четырех лет супружеской жизни. О проблемах в паре было известно давно, хотя артистка подробно о размолвках не рассказывала. Несмотря на расставание и формальное завершение брака, пара продолжала общаться. Например, Янис Тимма недавно был замечен на утреннике в детском саду, куда ходил сын Анны Гектор.Мальчик родился в предыдущих отношениях певицы с бизнесменом Артемом Комаровым, с которым Анна не поддерживалась связь почти с момента появления ребенка на свет. Воспитанием Гактора занимался именно Янис Тимма.