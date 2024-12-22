Как сообщает центр ФОБОС, погода в регионе будет близка к ноябрьским нормам.

Оттепель прогнозируется во Владимирской области на неделе, предшествующей новогодним праздникам.Об этом информирует ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус в своём Telegram-канале.Ночные заморозки с понедельника вновь придут и станут обычным делом, а вот днём на будущей неделе будет плюсовая тепмература. Ожидаемые дневные значения, +1...+3 градуса, близки к климатическим нормам середины ноября, добавляет специалист.